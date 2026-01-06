Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο 31χρονου

Στον ανακριτή της Πάτρας οδηγήθηκαν, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Προθεσμία έλαβαν οι κατηγορούμενοι στην Πάτρα

Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις άνδρες παρουσιάστηκαν μόνοι τους αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν ακόμη έξι άνδρες τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

