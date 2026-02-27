Χαλκιδική: Το σημείο όπου βρέθηκαν η σακούλα και η βαλίτσα με τα ανθρώπινα οστά - Ποιος τα εντόπισε

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πλευρά των Αρχών και είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες

Στην περιοχή του Πευκοχωρίου, στη Χαλκιδική, εντοπίστηκε χθες σακούλα με οστά.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πλευρά των Αρχών και είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες.

Συγκεκριμένα, τα οστά εντοπίστηκαν στην περιοχή του Γλαρόκαβου, στον Δήμο Κασσάνδρας, σε δασική έκταση. Εκεί βρισκόταν χθες το απόγευμα ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου μαζί με κάποιους υπαλλήλους του Δήμου για εργασίες καθαριότητας στην περιοχή.

Ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι υπάρχει στον χώρο μια σακούλα και σε πολύ κοντινή απόσταση υπήρχε και μια βαλίτσα.

Όταν πλησίασε να δει τι ακριβώς συμβαίνει και τι βρίσκεται στο εσωτερικό, αρχικά έκανε την εκτίμηση ότι πρόκειται για ζώο. Πολύ γρήγορα κατάλαβε βέβαια, όπως ανέφερε και ο ίδιος σε δηλώσεις, ότι πρόκειται για ανθρώπινα οστά.

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μπόρεσε και διέκρινε και ένα δακτυλίδι πάνω σε ένα χέρι.

Ενημέρωσε κατευθείαν αμέσως τις Αρχές και είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλη έρευνα των αρχών για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής και αναμένονται σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα της διαδικασίας.

Χαλκιδική: Νέα στοιχεία για τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν

«Με είπε κάποιος για ένα πηγάδι το οποίο είναι εκτεθειμένο εκεί, και είναι επικίνδυνο. Πήγα να το δω και την ώρα που έφευγα με το αυτοκίνητο είδα μια σακούλα, στην άκρη εκεί η οποία μου κίνησε την περιέργεια, γιατί ήταν ερμητικά κλειστή» δήλωσε ο Γιώργος Τσιρκούδης, πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου.

«Στην αρχή πίστεψα ότι είναι κάποιο ζώο. Κατέβηκα κάτω και το επεξεργάστηκα, είδα κάποια πράγματα τα οποία λέω είναι ζώα. Μετά μου φάνηκε πολύ ογκώδης για να είναι ζώο, δηλαδή τα οστά είχαν όγκο, αλλά από την άλλη δεν ήταν να πεις ένα σώμα ολόκληρο» συνέχισε.

«Σε περίπτωση που δεν καθαριζόταν ο χώρος, δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί. Επειδή μόνο κυνηγός αν το έβρισκε και εκεί κυνηγοί δεν μπαίνουν σε τόσο δύσβατη περιοχή, μπορεί να μπει σκυλί, ας πούμε. Δεν περνούσε να μπει άνθρωπος μέσα» κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ