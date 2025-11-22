Πατήσια: 8χρονος εντοπίστηκε να περπατά μόνος του στην περιοχή - Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης στα Πατήσια, καθώς ένας ανήλικος βρέθηκε να περπατά μόνος του στον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν πολίτες, βρήκαν έναν 8χρονο να περπατά μόνο του στην περιοχή των Πατησίων περίπου στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης.

Έκτοτε, οι Αρχές αναζητούν τους γονείς του, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε δελτίο ενημέρωσης για όσους διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια του.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, ο ανήλικος βρέθηκε να περιπλανιέται ασυνόδευτος και μέχρι σήμερα, αναζητούνται οι συγγενείς του.