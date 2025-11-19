Θεσσαλονίκη: Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό ανήλικης

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί σε ενίσχυση των προσπαθειών για τον εντοπισμό ανήλικης που αγνοείται στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) ανταποκρίθηκε άμεσα, κινητοποιώντας συνολικά 23 εθελοντές, οι οποίοι επιχειρούν σε κομβικά σημεία της περιοχής Χαριλάου, σύμφωνα με τοπικά μέσα, με στόχο τον εντοπισμό του 16χρονου κοριτσιού.

«Μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Κατόπιν αιτήματος του Χαμόγελου του Παιδιού η ΕΟΔ έχει κινητοποιήσει 23 εθελοντές για συνδρομή στις έρευνες για τον εντοπισμό ανήλικης που αγνοείται στη ανατολική Θεσσαλονίκη», ενημέρωσε μέσω ανάρτησης η ΕΟΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για εξαφάνιση από το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τις αρχές και τους εθελοντές να συνεργάζονται, όπως μεταδίδει το thestival.gr στην προσπάθεια του εντοπισμού της.