Πάσχος Μανδραβέλης: «Μού είπαν ότι έχω τρεις ημέρες για να φύγω από τη χώρα όταν μίλησα για τον Φραπέ»

Ο Πάσχος Μανδραβέλης υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων για το αδίκημα της απειλής, μετά το τηλεφώνημα που δέχθηκε χθες από άγνωστο αριθμό, μετά τα όσα δήλωσε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» και σχολιαστής για την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Όπως είπε ο Πάσχος Μανδραβέλης, αφού παραχώρησε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ για την παρουσία του «Φραπέ» στη Βουλή, τον κάλεσαν στο κινητό του τηλέφωνο, αναφέροντάς του τα εξής: «Μού ανέφεραν πως έχω τρεις ημέρες να φύγω από τη χώρα».

«Μίλησα για τον “Φραπέ” και με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» σημείωσε, επίσης, ο δημοσιογράφος, τόσο χθες όσο και σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο του ΣΚΑΪ, όπου προέβη σε σχόλιο για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να καταθέσει για τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάσχος Μανδραβέλης: Τι είπε για την Εξεταστική της Βουλή και Φραπέ

«Να μετράμε τις κουβέντες μας για τον Φραπέ, γιατί χθες μίλησα στο δελτίο και δέχθηκα θανατικές απειλές, ότι θα 'χω την τύχη του Καραϊβάζ και κάτι τέτοια, γιατί μίλησες για την Κρήτη. Εγώ δεν είπα κάτι για την Κρήτη.

Το πράγμα που είδαμε σήμερα στη Βουλή, δεν το βλέπεις καν σε καφενείο. Δεν ξέρω τι γίνεται στα κρητικά καφενεία, αλλά στα καφενεία δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή ένας μάρτυρας να μιλάει στον ενικό στους βουλευτές, να ακούω την κύρια Κωνσταντοπούλου να λέει ότι θα της στρίψει το λαρύγγι.

Αυτά τα πράγματα, πόσο καιρό θα μείνουμε άφωνοι» είπε, τόσο χθες όσο και σήμερα, ο Πάσχος Μανδραβέλης.