ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισαγγελική παρέμβαση για τον Γιώργο Ξυλούρη - Ελέγχεται για ψευδή κατάθεση

Τα όσα εκτυλίχθηκαν στην συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη.

Η Εισαγγελία εξέδωσε κατεπείγουσα παραγγελία για ποινική προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη, για την άρνηση κατάθεσης παρά το γεγονός ότι κλήθηκε από τη Βουλή για δεύτερη φορά, αλλά και παρότι δεν έχει προς ώρας την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Υπό έρευνα για ψευδή κατάθεση ο Ξυλούρης

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα από τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάστηκαν άμεσα από τη Βουλή και μετά από αξιολόγηση του υλικού, ο Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», ελέγχεται για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η εισαγγελική παραγγελία έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ξυλούρης έχει διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, τότε θα εκκινήσει η αυτόφωρη διαδικασία και η προσπάθεια εντοπισμού και σύλληψης του Κρητικού έως τα μεσάνυχτα, οπότε και λήγει το αυτόφωρο.

Η έρευνα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ σύμφωνα με νομικές πηγές, η αυτόφωρη διαδικασία μπορούσε νομικά να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής, αφού με βάση το Νόμο έχει ρόλο Εισαγγελέα.

Ύποπτος και για απείθεια

Αντιμέτωπος και με την κατηγορία της απείθειας είναι ο Ξυλούρης για την επιλογή του να μην εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την πρώτη φορά που κλήθηκε να καταθέσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πρόκειται για άλλη δικογραφία, ανεξάρτητη από εκείνη που αφορά την στάση του χθες στην Βουλή, που σχηματίστηκε για τον κ. Ξυλούρη με βάση τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, όταν ο μάρτυρας δεν είχε εμφανιστεί στην κλήση που είχε λάβει.

Ο κ. Ξυλούρης καλείται πλέον να καταθέσει στις Αρχές ως ύποπτος για απείθεια, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Αφού δώσει ανωμοτί κατάθεση θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.