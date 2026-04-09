Πάσχα 2026: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων - Πού έχει κίνηση τώρα

Η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα είτε οδικώς είτε μέσω των λιμανιών.

Από νωρίς το πρωί, το λιμάνι του Πειραιά έχει υποδεχτεί χιλιάδες πολίτες. Μόνο για σήμερα, περισσότεροι από 20.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν προς τα νησιά του Αιγαίου, ενώ δεκάδες επιπλέον δρομολόγια εξυπηρετούν τον Αργοσαρωνικό.

Η πίεση είναι έντονη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, με την Ακτή Κονδύλη και την Ακτή Ποσειδώνος να εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας λόγω της μαζικής προσέλευσης ταξιδιωτών.

Δείτε live την κίνηση εδώ.

Παράλληλα, η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής βρίσκεται στο «κόκκινο». Στον Κηφισό η ροή είναι εξαιρετικά αργή σχεδόν σε όλο το μήκος της ανόδου προς Λαμία, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η εικόνα στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 40 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τη Μεταμόρφωση, ενώ αναμονές 15–20 λεπτών καταγράφονται και σε άλλα τμήματα του δικτύου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 45΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης,

15΄-20΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. https://t.co/YILWXarpVP — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 9, 2026

Η έξοδος πραγματοποιείται με αμείωτη ένταση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο αιχμής, με τη μεγαλύτερη πίεση να αναμένεται τις απογευματινές ώρες, καθώς ολοκληρώνεται το ωράριο των εργαζομένων και ξεκινά το κύμα μαζικής αναχώρησης.

Η Τροχαία και το Λιμενικό βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, λαμβάνοντας μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των ταξιδιωτών, ενώ οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο.