Καιρός - Μαρουσάκης: Κρύο το Μεγάλο Σάββατο, θερμές αέριες μάζες και άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή

Με άστατο καιρό και κατά τόπους συννεφιές, θα κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, ωστόσο το σκηνικό αλλάζει εντυπωσιακά ανήμερα του Πάσχα, με τις καιρικές συνθήκες να θυμίζουν καλοκαίρι.

Στην νέα πρόγωσή του για τον καιρό το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, Κλέαρχος Μαρουσάκης, εξηγεί πως παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τις τοπικές βροχές μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, από την Κυριακή του Πάσχα ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας ακόμη και τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι βροχές θα είναι περιορισμένες και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, κυρίως σε ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Μαρουσάκης: Η πορεία του καιρού μέχρι την Κυριακή του Πάσχα

Όπως εξηγεί ο γνωστός μετεωρολόγος, την Μεγάλη Παρασκευή θα είναι πιο συννεφιασμένος ο καιρός, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Αναμένονται λίγες τοπικές και πρόσκαιρες βροχές, με έμφαση στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Παρόμοιο σκηνικό θα είναι και το Μεγάλο Σάββατο, με τοπικές βροχές σε περιοχές όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θράκη, η ανατολική και νότια Θεσσαλία, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος και η βόρεια Κρήτη.

Παρά τα φαινόμενα, η Ανάσταση θα πραγματοποιηθεί με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, αν και θα υπάρχει μια ελαφριά ψύχρα τη νύχτα.

Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, καιρός βελτιώνεται αισθητά, με άνοδο της θερμοκρασίας και επικράτηση ηλιοφάνειας.

Θερμές αέριες μάζες θα ανεβάσουν τον υδράργυρο ακόμη και πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν αρχές καλοκαιριού.