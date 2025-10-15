ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Ρούτσι: Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό μετά από λιποθυμικό επεισόδιο - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Έιωσε αδιαθεσία και η σύζυγός του κάλεσε το ΕΚΑΒ λίγο πριν τα μεσάνυχτα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στον «Ευαγγελισμό», όπου και νοσηλεύεται, μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με το ΟΡΕΝ, ένιωσε αδιαθεσία και η σύζυγός του κάλεσε το ΕΚΑΒ λίγο πριν τα μεσάνυχτα, γύρω στις δώδεκα παρά δέκα.

Το ΕΚΑΒ του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέφερε τον Πάνο Ρούτσι στον «Ευαγγελισμό» καθώς εφημέρευε.

Ο Πάνος Ρούτσι έχει υπέρταση και του έκαναν κάποιες εξετάσεις. Όπως φαίνεται, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο προληπτικά για κάποιες ημέρες.

