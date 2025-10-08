Πάνος Ρούτσι: «Δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί η κυβέρνηση να σκεφτεί, να μας κάνει»

Λίγες ώρες μετά τον τερματισμό της απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι μίλησε για την αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του, Ντένις.

«Αναβλήθηκε η εκταφή που ήταν να γίνει αύριο γιατί ορίσαμε δικούς μας συμβούλους, που θα έρθουν από το εξωτερικό και θα οριστεί νέα ημερομηνία», είπε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην κάμερα του Mega.

Ερωτηθείς για αυτήν του, την επιλογή απάντησε: «Δεν εμπιστευόμαστε στην Ελλάδα τίποτα, με αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει... απ' την πρώτη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία, θέλουμε να είναι (παρών) ο δικός μας πραγματογνώμονας και θα γίνει κανονικά όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος».

Επιπλέον, ανέφερε πως και τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα σταλθούν στο εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά την ημέρα της εκταφής, ο κ. Ρούτσι είπε πως δεν είναι γνωστή ακόμη η ημερομηνία και πως αναμένεται να την μάθει σε δύο ημέρες.

«Χθες ήταν όντως μια μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μια μάχη, αλλά έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Θα πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί η κυβέρνηση να σκεφτεί, να μας κάνει, όπως έχουμε δει αυτά τα δύομισι χρόνια. Πάμε σιγά, σιγά, βήμα - βήμα, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έχουμε την στήριξη του κόσμου... δεν είχα φανταστεί ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει ούτε συνείδηση, ούτε ανθρωπιά, για να βρω πώς το παιδί μου πέθανε, το αυτονόητο δηλαδή, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου.», κατέληξε ο Πάνος Ρούτσι.