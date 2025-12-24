ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πάτρα: Παιδιά είπαν τα κάλαντα και πληρώθηκαν με IRIS

Τα παιδιά στην Πάτρα βγήκαν να πουν τα κάλαντα - Πληρώθηκαν και με IRIS

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΤΡΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ IRIS Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Παρά τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων (24/12), αρκετά ήταν τα παιδιά που βγήκαν να ψάλλουν τα κάλαντα.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα στην Πάτρα, όπου μαθητές κάθε ηλικίας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, ήταν από νωρίς στους δρόμους, για να πουν τα κάλαντα σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Όμως, το φετινό «παράδοξο» ήταν στον τρόπο πληρωμής τους σύμφωνα με δύο μαθητές, που μίλησαν στην κάμερα του Star: «Μας έβαλαν τα χρήματα, δύο φορές νομίζω, με IRIS. Τσεκάραμε εάν μπήκαν, και εάν δεν, δεν θα φεύγαμε».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η σκληρή αλήθεια για το πώς «άλλαξαν» τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα

Σκληρές Αλήθειες / Η σκληρή αλήθεια για το πώς «άλλαξαν» τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα

Τι βελτιώθηκε -και τι χάλασε- τις τελευταίες δεκαετίες στο πώς γιορτάζουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά; Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ του Άρη Δημοκίδη που κρύβει ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο θαύμα
ΑΡΗΣ ΔΗΜΟΚΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγρότες: Με δυσκολία διεξάγεται η έξοδος των αδειούχων - Ουρές στην Αθηνών - Λαμίας

Ελλάδα / Αγρότες: Με δυσκολία διεξάγεται η έξοδος των αδειούχων - Ουρές στην Αθηνών - Λαμίας

Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές και χρησιμοποίησε παρακαμπτήριους δρόμους για να αποσυμφορήσει το ρεύμα προς Λαμία, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν σε αρκετά τμήματα
THE LIFO TEAM
 
 