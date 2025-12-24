Χριστούγεννα 2025: Τα δρομολόγια των ΜΜΜ στην Αθήνα

Πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών θα ακολουθήσουν αύριο, ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) αλλά και μεθαύριο (26/12), τα ΜΜΜ της Αθήνας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ίδιο δρομολόγιο θα ισχύσει και για την Πρωτοχρονιά αλλά και ανήμερα των Φώτων (6/1).

Δείτε εδώ αναλυτικά τα δρομολόγια για μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Δρομολόγια Κυριακής και αργιών θα ακολουθήσουν λεωφορεία και τρόλεϊ. Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά, ενώ σε ισχύ θα τεθούν έκτακτες τροποποιήσεις για συγκεκριμένα δρομολόγια.

Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.