Πάνος Ρούτσι: Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του, Ντένις - Ο λόγος

Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η εκταφή αναβλήθηκε από την Αστυνομία η προγραμματισμένη, καθώς η νέα παραγγελία ορίζει, ότι πρέπει να παρίσταται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

Η ΕΛΑΣ αναμένεται να στείλει νέο έγγραφο στην οικογένεια, για τις εξετάσεις που επιθυμεί ν α πραγματοποιηθούν μετά την εκταφή, ενώ θα της ζητηθεί να ορίσει και τεχνικός σύμβουλος που θα συμμετέχει στη διαδικασία.

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου ότι βάζει τέλος στην κινητοποίησή του, δηλώνοντας πως «ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του». Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του και χειροκρότησε τη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε, όπως είπε, σε «μια σημαντική νίκη της κοινωνίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο Ρούτσι αποφάσισε να σταματήσει την απεργία, ωστόσο έκανε σαφές πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την πλατεία Συντάγματος, όπου βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους», τόνισε με αποφασιστικότητα, ενώ δεκάδες πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο Πάνος Ρούτσι περιέγραψε τη δύναμη που αντλούσε από την παρουσία των ανθρώπων γύρω του, λέγοντας πως «η αγάπη και η στήριξη του κόσμου» ήταν ο λόγος που άντεξε επί 23 ημέρες χωρίς τροφή.

Η σύζυγός του, συγκινημένη, δήλωσε μπροστά στις κάμερες: «Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους». Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει «τον Θεό και τα αγγελάκια που έδωσαν φως και δύναμη» κατά τη διάρκεια αυτής της σκληρής δοκιμασίας, υπογραμμίζοντας πως η μάχη τους είχε και πνευματική διάσταση.