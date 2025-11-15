Παιανία: Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς - Το ΙΧ τους μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Παιανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, το ΙΧ στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, κινούνταν στη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή της Παιανίας.

Όμως σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός στην προσπάθειά του να μπει σε παράδρομο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μεγάλο όχημα, το οποίο ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ασθενοφόρα και δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ξεκινώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους

Ωστόσο, οι δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν από το ΙΧ χωρίς τις αισθήσεις τους και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα πλάνα από το σημείο μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

