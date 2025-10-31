Γλυκά Νερά: Βίντεο δείχνει τον 23χρονο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν το δυστύχημα

Βίντεο - ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν το τροχαίο δυστύχημα στα Γλυκά Νερά﻿, ήρθε στη δημοσιότητα.

Το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης, στη λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 23χρονου μοτοσικλετιστή.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ο 23χρονος τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο ρεύμα προς Παιανία, λίγα λεπτά πριν χάσει τον έλεγχο της μηχανής του.

Στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του Πράσινου Λόφου.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο 23χρονος δεν φορούσε κράνος.