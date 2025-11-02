Τροχαίο δυστύχημα στη Λακωνία: Νεκρός 24χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο 11ο χλμ. του δρόμου Γυθείου – Αρεόπολης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 24χρονου οδηγού μοτοσικλέτας.

Αναλυτικότερα, ο 24χρονος καθώς κινούνταν με τη μηχανή του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο και στη συνέχεια, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Η μηχανή έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμός του.

Την προανάκριση του τραγικού συμβάντος, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα του Γυθείου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο στον Πειραιά: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο