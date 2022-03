Ουκρανικά ΜΜΕ: Νεκρό μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου- Είχε συλληφθεί για προδοσία

Την είδηση ότι μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, είναι νεκρό μεταδίδουν τα ουκρανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν, ο Denis Kireev, που παραβρέθηκε στο τραπέζι του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων με την ουκρανική αντιπροσωπία συνελήφθη από τις ουκρανικές αρχές χθες και τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία της προδοσίας.

«Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σκότωσε τον Denis Kireev, μέλος της πρώτης ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες Gomel, κατά τη διάρκεια της κράτησής του» ανέφερε η εφημερίδα Obozrevatel, επικαλούμενη δικές της πηγές.

Ο Denis Kireev, τραπεζίτης, ήταν ύποπτος για προδοσία. Σύμφωνα με πηγές από αξιωματικούς ασφαλείας και πολιτικούς, που επικαλείται η Ukrayinska Pravda, η SBU είχε στοιχεία εναντίον του υπόπτου, συμπεριλαμβανομένων ηχογραφήσεων από τηλεφωνικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με το Channel 5, τον Ιούλιο του 2020, οι Ουκρανοί αξιωματικοί άνοιξαν ποινική υπόθεση εναντίον του για πιθανή συνεργασία με τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες. Οι συντάκτες της έρευνας υποστηρίζουν ότι ο Denis Kireev ταξίδευε στη Ρωσία πολλές φορές το χρόνο, όπου μπορούσε να επικοινωνήσει Ρώσους ομολόγους.

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου δεν είχε κατονομάσει τον τραπεζίτη στη λίστα των μελών της αντιπροσωπείας που είχε συνομιλίες με τη Ρωσία στο Gomel στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να κάθεται με την ουκρανική αντιπροσωπεία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τελευταίος στην άκρη, δίπλα στον βουλευτή Rustem Umerov.

Στον λογαριασμό Dubinsky.pro, στο Telegram, ο Ουκρανός βουλευτής Oleksandr Dubynsky, αποκάλεσε τον Denis Kireev άνθρωπο των αδελφών Serhiy και Andriy Klyuyev.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2006 έως το 2008 ο Denis Kireev εργάστηκε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCM Finance, και στη συνέχεια στην αυστριακή εταιρεία GROUP SLAV AG, που σχετίζεται με τους Klyuyevs.

Επιπλέον, από το 2006 έως το 2012 ήταν μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ukreximbank και από το 2010 έως το 2014 κατείχε τη θέση του Πρώτου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Sberbank «κάτω από την προστασία των Klyuyev».

Την είδηση μετέδωσε μέσω Twitter και η πολιτική αναλύτρια Maria Dubovikova ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

The Ukrainian SBU liquidated a member of the Ukrainian negotiating group Denis Kireev. Kireev was killed during detention. This was reported by the Ukrainian MP Dubinsky. pic.twitter.com/V9PCnS5D5W

Media: SBU kills member of Ukrainian negotiations team suspected of treason.



According to Ukrainska Pravda sources, the man was killed during arrest attempt. "Strong evidence" that he was leaking information to Russia.