ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Νέο μέτωπο στα Φαρακλάτα - Μήνυμα του 112

Λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά στην Κεφαλονιά: Νέο μέτωπο στα Φαρακλάτα - Μήνυμα του 112 Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη φωτιά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε το σημείο με 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα, ενώ ήχησε και το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.  Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και, Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του Λένα: «Πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας»

Ελλάδα / Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του Λένα: «Πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας»

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο», είπε ο πατέρας της
LIFO NEWSROOM
Κηδεύεται η Λένα Σαμαρά: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο 

Ελλάδα / Κηδεύτηκε η Λένα Σαμαρά: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο 

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευάγγελος Βενιζέλος, πλήθος κόσμου και πολιτικοί αποχαιρετούν την κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που πέθανε αιφνιδιαστικά
LIFO NEWSROOM
Βόλος: Νέες διαμαρτυρίες για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» με Ισραηλινούς τουρίστες

Ελλάδα / Βόλος: Νέες διαμαρτυρίες για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» με Ισραηλινούς τουρίστες

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι αντιτίθενται στις πολιτικές του Ισραήλ και καταγγέλλουν πως το πλοίο «μεταφέρει τουρίστες και στρατιώτες του IDF που έχουν εμπλακεί στις επιχειρήσεις στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
 
 