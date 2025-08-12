ΕΛΛΑΔΑ

Απόψε η εκτόξευση του νέου ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου – Η ελληνική συμβολή στην αποστολή

Τι θα προσφέρει η νέα αποστολή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ευρώπη κάνει σήμερα ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της δορυφορικής μετεωρολογίας, με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου πολικής τροχιάς, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Η ελληνική παρουσία εξασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και της συνεργασίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με τον ευρωπαϊκό οργανισμό δορυφόρων.

Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη για απόψε από το διαστημικό κέντρο της Γαλλικής Γουιάνας. Ο δορυφόρος έχει ήδη τοποθετηθεί στον ευρωπαϊκό πύραυλο που θα τον μεταφέρει σε τροχιά, με εντυπωσιακές εικόνες να δείχνουν το τεράστιο μέγεθος του φορέα εκτόξευσης σε σύγκριση με τους τεχνικούς που εργάζονται γύρω του.

Τι θα προσφέρει η νέα αποστολή

Ο δορυφόρος θα καταγράφει λεπτομερή δεδομένα για τον καιρό και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, συμβάλλοντας σε πιο ακριβείς και έγκαιρες προγνώσεις. Κάθε 100 λεπτά θα ολοκληρώνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον πλανήτη, ακολουθώντας διαδρομή πάνω από τους πόλους, σε ύψος περίπου 800 χιλιομέτρων.

Η θέση αυτή τον φέρνει 40 φορές πιο κοντά στη Γη σε σχέση με τους γεωστατικούς δορυφόρους που βρίσκονται στα 36.000 χιλιόμετρα, επιτρέποντας τη συλλογή υψηλής ανάλυσης δεδομένων με μεγαλύτερη συχνότητα. Η αποστολή αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την παρακολούθηση έντονων καιρικών φαινομένων και να ενισχύσει τα συστήματα προειδοποίησης για ακραίες συνθήκες.
 

