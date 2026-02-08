Οι αγρότες ετοιμάζουν κινητοποίηση με τρακτέρ στο Σύνταγμα την Παρασκευή

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων προαναγγέλλει συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με συμμετοχή αγροτών που σκοπεύουν να κατέβουν στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, είπε στο Ertnews ότι ο σχεδιασμός προβλέπει παραμονή των αγροτών στην πρωτεύουσα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως εξήγησε, η απόφαση για τη νέα κινητοποίηση πάρθηκε επειδή οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν κάλυψαν τις προσδοκίες τους. Υπενθύμισε ότι κατά την αποχώρηση από τα μπλόκα είχαν ξεκαθαρίσει πως οι δράσεις θα συνεχιστούν, εφόσον δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση ούτε ουσιαστική λύση στα αιτήματά τους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κρίσιμα ζητήματα παραμένουν χωρίς απάντηση. Ανέφερε ότι δεν έχει θεσπιστεί η μείωση στο κόστος της κιλοβατώρας, δεν έχουν υπογραφεί οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις, δεν έχει παρουσιαστεί χρονοδιάγραμμα για αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ και δεν έχει κλειστεί συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το θέμα της ευλογιάς. Τόνισε επίσης ότι όσα ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό δεν έχουν προχωρήσει σε νομοθετική διαδικασία και δεν έχουν φτάσει στη Βουλή.