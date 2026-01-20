Αγρότες: Σκέψεις για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα - Φεύγουν από τα μπλόκα παραγωγοί της Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Κώστας Τζέλλας, μίλησε στο περιθώριο της συνέλευσης του αγροτικού μπλόκου Ε-65 της Καρδίτσας, προτείνοντας μεταξύ άλλων ένα μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, αγρότες από την περιοχή της Θεσσαλίας, της Καρδίτσας και της Λάρισας πιο συγκεκριμένα, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και όχι ως αποκλιμάκωση αγώνα.

Αγρότες: Η ομιλία Τζέλλα

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο κ. Τζέλλας αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λέγοντας τα εξής:

«Σίγουρα δεν έμεινε κανένας αγρότης ευχαριστημένος από όλα αυτά. Βέβαια, ό,τι κερδίσαμε και ό,τι θα κερδίσουμε από εδώ και πέρα, γνωρίζουμε πολύ καλά, ειδικά εδώ στο μπλόκο το δικό μας, ότι είναι αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, 52 μέρες στο μπλόκο.

Αύριο, θα ενημερωθούν τα χωριά και στις 12 το μεσημέρι θα πάρουμε απόφαση για το πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα.

Ο αγώνας δεν σταματάει από τη στιγμή που υπάρχουν άλυτα προβλήματα και αφορούν τη ζωή μας και την επιβίωσή μας. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τον τρόπο με τον οποίο θα τον συνεχίσουμε, θα τον αποφασίσουμε αύριο το μεσημέρι.

Η πρόταση η δική μας είναι να αποχωρήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα μπλόκα της Πανελλαδικής, γιατί η ενότητα που καταφέραμε αυτές τις 52 μέρες —και παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει τον αγώνα και να διαβάλλει την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η απόφαση θα είναι: αν φύγουν όλοι οι άλλοι, θα φύγουμε και εμείς.

Και βέβαια, να γίνει συλλαλητήριο το επόμενο διάστημα, οργανωμένα μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην Αθήνα.

Για να συμμετέχουμε εμείς με τρακτέρ και με τα πόδια, αλλά συγχρόνως να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα, τα σωματεία, τους φορείς που στήριζαν όλο αυτό το διάστημα τον αγώνα μας.

Και γι' αυτό το λόγο προτείναμε να γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο, αγροτικό συλλαλητήριο με αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά συγχρόνως και με τον κόσμο της Αθήνας, στο Σύνταγμα».

Αγρότες: Αποχωρούν από τα μπλόκα παραγωγοί της Θεσσαλίας

Την ίδια ώρα, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως μετά τις σημερινές συνελεύσεις, που πραγματοποιήθηκαν στα μπλόκα της Θεσσαλία, οι αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν.

Πρόκειται, ειδικότερα, για το μπλόκο Ε-65, το οποίο το είχαν στήσει αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Ν. Καρδίτσας, μετά από 52 ημέρες κινητοποιήσεων και για τους παραγωγούς από τη Νίκαια Λάρισας.

Νωρίτερα οι αγρότες στα Μάλγαρα αποφάσισαν να παραμείνουν τα τρακτέρ τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή με ανοιχτούς όμως τους δρόμους, ενώ αντίστοιχα απόφαση για να παραμείνουν στα μπλόκα έλαβαν οι αγρότες στο Λόγγο Τρικάλων.

Οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας δεν περίμεναν τις αποφάσεις στην Νίκαια και αποφάσισαν στην σημερινή τους γενική συνέλευση ότι την Παρασκευή στις 12.00 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η αποχώρηση των τρακτέρ. Παράλληλα αποφασίστηκε να επιδιωχθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να τεθούν επί τάπητος τοπικά ζητήματα της Βοιωτίας όπως πχ το μείζον θέμα της διαχείριση της έλλειψης νερού στη περιοχή.

Η αποχώρηση των τρακτέρ δεν σηματοδοτεί δικαίωση αλλά συνοδεύεται από έντονη δυσαρέσκεια καθώς ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στις συμπληγάδες πολλαπλών προκλήσεων η διαχείριση των οποίων παρέμειναν αναπάντητη από το κυβερνητικό επιτελείο.

