Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη την Τετάρτη - Υπό συζήτηση ένα πιθανό συλλαλητήριο

Σε πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να προχωρήσουν οι αγρότες την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με στόχο να τεθεί υπό συζήτηση το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινητοποιήσεις, με τη μορφή συλλαλητηρίου στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Η συνέλευση πρόκειται να γίνει μετά από κάλεσμα της πανελλαδικής επιτροπής.

Η σύσκεψη των αγροτών

Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, όπου θα καταφθάσουν εκπρόσωποι αγροτών από το σύνολο των μπλόκων της ελληνικής επικράτειας.

Στην ατζέντα της συζήτησης θα τεθεί το ερώτημα αν οι αγρότες το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ και λεωφορεία, ή στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Agrotica (12-15 Μαρτίου).

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια από τα ισχυρά μπλόκα, όπως αυτό της Νίκαιας και των Μαλγάρων, ανταποκρίνονται θετικά στο ενδεχόμενο συλλαλητηρίων.

Με πληροφορίες από thesspost