Καντερές: Τι δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων 35 χρόνων για τον καιρό της Κυριακής του Πάσχα

Με τον Πάσχα να πλησιάζει, ο Νίκος Καντερές μοιράστηκε στα social media τις πρώτες του εκτιμήσεις για τον καιρό της Κυριακής.

Η ανάρτησή του γνωστού μετεωρολόγου, έρχεται να δώσει μια πρώτη εικόνα στους πολίτες για τις πιθανές συνθήκες του καιρού, βασισμένη σε στατιστικά δεδομένα 35 ετών, από το 1991 έως το 2025, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με βάση τα στατιστικά, ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα στην Ελλάδα είναι συνήθως ήπιος, με σχετικά καλές θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση, αφορά κυρίως τις μέγιστες θερμοκρασίες και τις βροχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την ημερομηνία της 12ης Απριλίου.

Στην Αθήνα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την περίοδο αυτή φτάνει περίπου τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα 35 χρόνια που εξετάστηκαν, σε 21 περιπτώσεις η θερμοκρασία ξεπέρασε το συγκεκριμένο επίπεδο, ενώ σε 9 χρονιές κινήθηκε χαμηλότερα. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε το 2018 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ η χαμηλότερη σημειώθηκε το 1992, όταν ο υδράργυρος έφτασε μόλις τους 11 βαθμούς Κελσίου και ο καιρός ήταν βροχερός.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την ίδια ημερομηνία είναι περίπου 18 βαθμούς Κελσίου. Από το 1991 έως το 2025, σε 18 χρονιές η θερμοκρασία ήταν πάνω από τη μέση τιμή, ενώ σε 11 χρονιές χαμηλότερη. Η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε το 2024 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ η χαμηλότερη σημειώθηκε το 2002 με 11 βαθμούς Κελσίου και βροχή, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από βροχερό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, τα στοιχεία δείχνουν ότι την Κυριακή του Πάσχα έβρεξε σχετικά λίγες φορές τα τελευταία 35 χρόνια: έξι φορές στην Αθήνα και οκτώ φορές στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι καιρικές συνθήκες το Πάσχα είναι συνήθως ήπιες, με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και σχετικά μικρή πιθανότητα βροχής.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ για τον καιρό της Κυριακής του Πάσχα