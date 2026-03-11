Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Της πέταγαν μπουκάλια με νερό και βιβλία όταν γύρναγε, την έβριζαν»

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, σχετικά με τον τραγικό θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, που πέθανε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η 57χρονη καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, είχε καταγγείλει ότι δεχόταν επανειλημμένα bullying από μαθητές στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε και είχε στείλει επιστολή στο υπουργείο Παιδείας και στις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις ζητώντας παρέμβαση.

Μάλιστα, τα τελευταία τρία χρόνια, αιτούνταν μεταφορά στο πανεπιστήμιο.

Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση, με στόχο να εξεταστούν κυρίως τα αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα, ενώ το υπουργείο Παιδείας ζήτησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολείο.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, το υπουργείο επισημαίνει ότι θα συλλέξει όλα τα στοιχεία ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, υποστηρίζει πως βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένους μαθήτριες της.

«Ένα χρόνο τι έκανε η δευτεροβάθμια στην οποία απευθύνθηκε η κυρία με έγγραφό της, το οποίο κοινοποίησε στην διευθύντρια του σχολείου, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο Υπουργείο Παιδείας. Καμία ΕΔΕ δεν έγινε. Περιέγραφε ότι δεχότανε bullying από μια ορισμένα παιδιά, τα οποία της πέταγαν μπουκάλια με νερό, βιβλία όταν γύρναγε την έβριζαν, ουσιαστικά την κακοποιούσαν», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο Mega.

«Επενέβη η διευθύντρια για να βάλει τάξη μέσα στην τάξη. Ήταν πλήρως ενημερωμένη. Και αντί να κάνουν ΕΔΕ, και μετά να την παραπέμψουν στην υγειονομική, βρήκαν την εύκολη λύση να τη βγάλουν τρελή για να τη διώξουν. Ερευνούμε και αν σε αυτή την ομάδα των κακοποιητικών παιδιών συμμετείχε και συγγενικό πρόσωπο κάποιου από τους προϊσταμένους», κατέληξε.