Γιώργος Βότσης: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον δημοσιογράφο Γιώργο Βότση.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και άνθρωποι από τον χώρο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας έδωσαν το «παρών», θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη και την πολυετή πορεία του Γιώργου Βότση στον χώρο της ενημέρωσης.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 σε ηλικία 88 ετών, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί συγκίνηση και θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο.

Όσοι βρέθηκαν στην τελετή σύμφωνα με τις πληροφορίες, μίλησαν με λόγια εκτίμησης για την επαγγελματική του διαδρομή, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δημοσιογραφία.