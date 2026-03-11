Μαρουσάκης: Aποδιοργανώνεται το «ατμοσφαιρικό βουνό» που καλύπτει τη χώρα - Έρχονται νέες κακοκαιρίες

Χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη στη σημερινή πρόγνωσή του, να κάνει λόγο για «φθινοπωρινό σκηνικό», τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός από το Σαββατοκύριακο αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αλλαγή, με το σκηνικό να γίνεται σταδιακά πιο άστατο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, αναμένονται περισσότερες βροχές, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα επεκταθούν προς τα ανατολικά.

Μάλιστα όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του OPEN, τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι γενικά ανοιξιάτικος, με αρκετή ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά το απόγευμα ενδέχεται να εμφανίζονται σύντομες μπόρες κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, όπως στην Πίνδο και την Πελοπόννησο, καθώς και στο εσωτερικό της Κρήτης.

Την Παρασκευή δεν αναμένεται κάποια σημαντική αλλαγή, ενώ αν εκδηλωθούν βροχές θα είναι κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Ωστόσο, από το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα ενισχυθούν και από την επόμενη εβδομάδα ο καιρός θα αρχίσει να γίνεται πιο άστατος, καθώς θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα βαρομετρικά χαμηλά, φέρνοντας περισσότερες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, αλλά δεν αναμένεται έντονο κρύο, αφού ήδη βρισκόμαστε πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Μέχρι περίπου τη Δευτέρα θα συνεχιστεί το ανοιξιάτικο σκηνικό, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο, με περισσότερες βροχές.