Δίκη Χρυσής Αυγής: Αμετάβλητες οι πρωτόδικες ποινές σύμφωνα με το Εφετείο

Αμετάβλητες άφησε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τις πρωτόδικες ποινές κάθειρξης της επταμελούς «ηγετικής ομάδας» της Χρυσής Αυγής με την απόφαση επί των ποινών που ανακοίνωσε.

Χωρίς μείωση είναι και η ποινή ισόβιας κάθειρξης του καταδικασμένου για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργου Ρουπακιά.

Το δικαστήριο μείωσε τις ποινές σε δέκα κατηγορούμενους.

Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών για το «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης είναι κάθειρξη 13 ετών για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο και κάθειρξη 10 ετών για τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Σε ότι αφορά στην υπόλοιπη, πρώην κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 5 έως και 7 έτη.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η απόφαση των δικαστών

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρούλια: 5 έτη κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζήλος: 7 έτη κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και την δολοφονία Φύσσα:

Γιώργος Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ιωάννης Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ιωάννης Άγγος: 9 έτη

Αναστάσιος Αναδιώτης: 7 έτη

Γιώργος Δήμου: 7 έτη

Ελπιδοφόρος Καλαρίτης: 9 έτη

Ιωάννης Κομιανός: 9 έτη

Κωνσταντίνος Κορκοβίλης: 9 έτη

Αναστάσιος Μιχάλαρος: 9 έτη

Γιώργος Πατέλης ( πυρηνάρχης Νίκαιας) : 10 έτη

Γιώργος Σκάλκος: 7 έτη

Γιώργος Σταμπέλος: 9 έτη

Λέων Τσαλίκης: 9 έτη

Νίκος Τσορβάς: 9 έτη

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη:

Αναστάσιος Πανταζής ( πυρηνάρχης Περάματος): 10 έτη

Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη

Μάρκος Ευγενικός: 6 έτη

Θωμάς Μαρίας: 6 έτη

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος: 7 έτη

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Αριστόδημος Δασκαλάκης: 4 έτη

Νικόλαος Αποστόλου: 7 έτη

Χρήστος Χατζηδάκης: 4 έτη

Βενετιά Πόπορη: 6 έτη

Γιώργος Τσακανίκας: 5 έτη

Η διαδικασία συνεχίζεται με αιτήματα δικηγόρων για μετατροπές ή αναστολές στην εκτέλεση ποινών

