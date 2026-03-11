Χρήστος Βαλαβανίδης: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον ηθοποιό

Συγκίνηση επικράτησε σήμερα στο τελευταίο «αντίο» στον Χρήστο Βαλαβανίδη, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών και τα τελευταία χρόνια, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Μάλιστα, λίγο πριν τις γιορτές χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω περιπέτειας με την καρδιά του.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας βρέθηκαν εκπρόσωποι από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και φίλοι και συγγενείς, για να πουν το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Η οικογένεια του ηθοποιού ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν για τη στήριξη και την αγάπη τους, ενώ το τελευταίο αντίο σηματοδότησε τη λήξη ενός κεφαλαίου στην ελληνική θεατρική και κινηματογραφική σκηνή, αφήνοντας μια βαθιά συγκίνηση σε όλους όσοι τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν.