Ρόδος: Μαθητές ανάγκασαν 8χρονο να πιει νερό από το καζανάκι τουαλέτας

Αποτροπιασμό προκαλεί νέο περιστατικό bullying που σημειώθηκε σε σχολείο της Ρόδου, σε βάρος 8χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών του ανήλικου, το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου σε δημοτικό σχολείο της Ρόδου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Τότε κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συμμαθητές του γέμισαν μπουκάλι με νερό από το καζανάκι της τουαλέτας και στη συνέχεια, αφού έδωσαν το μπουκάλι σε άλλο μαθητή και έφτυσε μέσα, υποχρέωσαν τον 8χρονο να το πιει.

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από συμμαθητές του ανήλικου αλλά και από τη διεύθυνση του σχολείου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς, το περιστατικό αυτό, δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρση περιστατικών βίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».

Με πληροφορίες από Ροδιακή

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ρόδος: Συνελήφθη στο Μόναχο ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 64χρονου