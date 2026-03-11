Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου

Τη φυλάκιση της πρώην βουλεύτριας της Χρυσής Αυγής και συζύγου του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένης Ζαρούλια, και τριών ακόμα κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας.

Τρεις ακόμα κατηγορούμενοι, ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, και οι καταδικασμένοι ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννη Λαγός παραμένουν στη φυλακή με βάση την πρωτόδικη ποινή.

Οι ποινές για τους κατηγορούμενους στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Διαφορετική ποινική μεταχείριση αποφάσισαν οι δικαστές στους υπόλοιπους κατηγορουμένους που βρίσκονταν υπό τον κίνδυνο να οδηγηθούν για πρώτη φορά η να επιστρέψουν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

Συνολικά, με βάση τη σημερινή απόφαση 11 καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι με μετατροπή της ποινής ενώ οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους και είναι ελεύθεροι.