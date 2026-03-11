Δίκη Χρυσής Αυγής-Μάγδα Φύσσα: «Παύλο νικήσαμε, τους τσάκισες!»

Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα, μίλησε για την τελεσίδικη απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

«Μετά από 11 χρόνια, τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία» είπε η Μάγδα Φύσσα σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

Και συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σφιγμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη, ανάλαφρη. 11 χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες που τον δώσαμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι. Παύλο νικήσαμε, έχοντας χάσει. Τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου. Ούτε σπιθαμή γης σε κανέναν φασίστα. Ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω».

Υπενθυμίζεται πως το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής επέβαλλε ποινές από τέσσερα έτη έως και ισόβια.