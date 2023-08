Ν. Φιλαδέλφεια: Ταξίδεψαν για να σκοτώσουν και δεν τους σταμάτησε κανείς

Ένας 22χρονος σκοτώθηκε από επίθεση χούλιγκαν στα χθεσινά άγρια επεισόδια που προκάλεσαν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Εκείνο που προκαλεί αλγεινη εντύπωση ειναι ότι το κονβόι των οργανωμένων φιλάθλων της Ντιναμό διεσχισε ανενόχλητο την Ευρώπη, πέρασε τα σύνορα, με εντολή θανάτου και ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφεια και σκότωσε χωρίς κανείς να καταφέρει να σταματήσει το κακό.

Ο νεαρός δέχθηκε μαχαιριά κατά τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός υπέκυψε. Αν και μαχαιρώθηκε στο μπράτσο, φαίνεται ότι το αιχμηρό αντικείμενο χτύπησε σε αρτηρία. Σε βίντεο από τη Νέα Φιλαδέλφεια που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται κόσμος να τρέχει έξω από το γήπεδο και άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά να κρατούν καδρόνια.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους Έλληνες και Κροάτες, οι οποίοι νοσηλεύονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας 17χρονος ο οποίος πιθανώς δέχθηκε πέτρα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του προκληθούν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 96 συλλήψεις: οι 88 είναι στη ΓΑΔΑ και οι οκτώ είναι οι τραυματίες που παραμένουν στον Ερυθρό Σταύρο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν συλληφθεί 82 Κροάτες, ένας Αυστριακός, ένας Βόσνιος, ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και δύο Έλληνες.

Μια ομάδα 150-200 οπαδών της Ντιναμό έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα παρά την απαγόρευση της μετακίνησης φιλάθλων από την Κροατία, για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κονβόι αυτοκινήτων, πράγμα που προκαλεί ερωτήματα για τα κριτήρια εισόδου αυτών των ατόμων στη χώρα και το απρόσκοπτο ταξίδι τους έως την Αθήνα.

Σημειώνεται ότι πριν φτάσουν, οι Κροάτες στη Νέα Φιλαφέλφεια είχαν υπάρξει φωνές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προειδοποιούσαν για τις φασιστικές καταβολές των συγκεκριμένων οπαδών.

Οι οπαδοί της Ντιναμό φαίνεται ότι έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, καθώς φτάνοντας στην Αττική Οδό, τα αυτοκίνητά τους σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη, όπου συναντήθηκαν με οπαδούς του Παναθηναϊκού και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια και με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

