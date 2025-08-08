Meteo: Ιδιαίτερα δυσμενείς οι συνθήκες για τη φωτιά στην Κερατέα έως το βράδυ

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, και η αλληλεπίδρασή τους με την τοπογραφία της περιοχής δημιουργούν σήμερα τις ιδανικές προϋποθέσεις για εκρηκτική εξάπλωση της πυρκαγιάς στην Κερατέα, προειδοποιεί το Meteo.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα διατηρηθούν έως και αργά το απόγευμα της Παρασκευής (19:00–20:00), με μικρή βελτίωση τις βραδινές ώρες, όταν οι άνεμοι θα εξασθενήσουν προσωρινά στα 5-6 μποφόρ. Η ανάκαμψη της υγρασίας στα δασικά καύσιμα αναμένεται επίσης να συμβάλει στη μερική υποχώρηση της έντασης.

Ωστόσο, το Meteo προειδοποιεί ότι η ανάπαυλα θα είναι σύντομη. Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου στα 7-8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης. Σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, οι ριπές θα παραμείνουν ισχυρές ακόμη και τη νύχτα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία συνοδεύει την ανακοίνωσή της με χάρτες που αποτυπώνουν τις προβλεπόμενες ριπές ανέμου στις 18:00 και 21:00 της Παρασκευής, καθώς και τα μεσάνυχτα και στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, τονίζοντας ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και θα ενημερώνει με νεότερα στοιχεία.