Σοφία Μητσοτάκη: «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια» - Διαψεύδει δημοσίευμα για επιστροφή με «ιδιωτικό τζετ» από το Ντουμπάι

Η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σοφία, διέψευσε δημοσίευμα που ισχυριζόταν ότι γύρισε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ και πτήση αξίας 50.000 ευρώ.

Το δημοσίευμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κόρης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία απάντησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως πρόκειται για fake news.

Η Σοφία Μητσοτάκη συγκεκριμένα, ανέφερε πως επέστρεψε με προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες.

Μάλιστα, τόνισε ότι ήταν η πέμπτη τέτοια πτήση και εξέφρασε την οργή της για την αναπαραγωγή ψευδών πληροφοριών, προειδοποιώντας ότι είχε ήδη κινηθεί νομικά εάν ήξερε ποιος κρύβεται πίσω από το site.

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες. Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα», ανέφερε αρχικά, φανερά ενοχλημένη.

«Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη. Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», κατέληξε.