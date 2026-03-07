Εξάρχεια: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας

Έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (07/03) στα Εξάρχεια, στην είσοδο πολυκατοικίας.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία και στα μάρμαρα της εισόδου του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν προανάκριση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν έναν ή δύο αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς αποτελούμενους από γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης και συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες.