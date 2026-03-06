Aegean Airlines: Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Μέση Ανατολή

Συνεχίζει τις ακυρώσεις πτήσεων η Aegean Airlines εξαιτίας του τεταμένου κλίματος στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σάββατο (28/2).

Όπως ενημερώνει η ελληνική αεροπορική εταιρεία προχωρά σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου 2026 .

ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της . Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 19ης Μαρτίου 2026 .

ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της . Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2026 .

ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της . Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου 2026.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις πτήσεις που ακυρώνονται εδώ.