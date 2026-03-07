Αχαΐα: Ο γιατρός που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία είχε φωτογραφίες και με τα εγγόνια του

Αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης του 83χρονου συνταξιούχου γιατρού, που συνελήφθη την Παρασκευή στην Αχαΐα.

Οι Αρχές, έπειτα από την αξιοποίηση των πληροφοριών που κατείχαν, πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του 83χρονου, στο Ρίο της Αχαΐας, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικού εντόπισαν συγκεκριμένα χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος, απεικονίζονται σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις και τα εγγόνια του.

Οι Αρχές, προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ κατάσχεσαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, έναν εξωτερικό, καθώς και δύο εσωτερικούς σκληρούς δίσκους ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το υλικό μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ο ίδιος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.