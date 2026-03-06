Ιταλία: Στέλνει 160 ναυτικούς στην Κύπρο για την ενίσχυση άμυνας του νησιού

Τουλάχιστον 160 μέλη του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας θα αναπτυχθούν στην περιοχή της Κύπρου, επιβαίνοντας σε ιταλικό πολεμικό πλοίο που θα συμμετάσχει σε αποστολή ενίσχυσης της άμυνας του νησιού.

Η αποστολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο συντονισμένης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, στην οποία συμμετέχουν η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ολλανδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσωπικό θα βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο του ιταλικού στόλου που θα αναπτυχθεί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.

Κύπρος: Η Ισπανία στέλνει το «Χριστόφορος Κολόμβος»

Ο αριθμός των στρατιωτικών μπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου που θα χρησιμοποιηθεί στην αποστολή. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη μπορεί να γίνει είτε με φρεγάτα είτε με αντιτορπιλικό, κάτι που επηρεάζει και το πλήρωμα που θα συμμετέχει, αναφέρουν σχετικά ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία των ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμεων εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Η ισπανική φρεγάτα, σύμφωνα με το philenews.com, «Χριστόφορος Κολόμβος» F105- Cristóbal Colón στα ισπανικά- είναι η τελευταία φρεγάτα κλάσεως «Álvaro de Bazán» ή «F100 class», έχει εκτόπισμα 6.391 τόνους και μήκος 146,7 μέτρα. Τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2012, αποτελώντας την πιο σύγχρονη φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού της Ισπανίας.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera