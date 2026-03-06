ΕΛΤΑ: Σε ποια νέα σημεία μεταφέρονται 7 καταστήματα σε όλη τη χώρα

Στη δεύτερη φάση του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου τους προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) με στόχο -όπως αναφέρουν- ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας, που θα διασφαλίζει τη σταθερή παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες και τη συνεχή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός των πρώτων 11 καταστημάτων, με τα νέα ταχυδρομικά πρακτορεία να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών συνεχίζεται κανονικά.

Παράλληλα, η διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων πραγματοποιείται με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα που ίσχυε μέχρι σήμερα.

ΕΛΤΑ: Η δεύτερη φάση του σχεδίου

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, τα ΕΛΤΑ προχωρούν τώρα στη μεταφορά δραστηριότητας σε συνολικά 30 καταστήματα μέσα στον Μάρτιο.

Από αυτά, τα επτά πρώτα καταστήματα μεταφέρονται σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία ή πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα υφιστάμενα καταστήματα. Η διαδικασία μεταφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 6 Μαρτίου 2026.

Η μεταφορά των υπηρεσιών αφορά τις εξής περιοχές:

Νέα Αρτάκη Ευβοίας : στο νέο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής, περίπου 100 μέτρα από το σημερινό κατάστημα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 51.

: στο νέο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής, περίπου 100 μέτρα από το σημερινό κατάστημα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 51. Κρέστενα Ηλείας : σε νέο ταχυδρομικό πρακτορείο σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, στην οδό Σεφερλή Χρ. 4.

: σε νέο ταχυδρομικό πρακτορείο σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, στην οδό Σεφερλή Χρ. 4. Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης : σε νέο ταχυδρομικό πρακτορείο περίπου 170 μέτρα από το υφιστάμενο κατάστημα.

: σε νέο ταχυδρομικό πρακτορείο περίπου 170 μέτρα από το υφιστάμενο κατάστημα. Ληξούρι Κεφαλονιάς : σε νέο ταχυδρομικό πρακτορείο περίπου 30 μέτρα μακριά, στην οδό Λαυράγκα 3.

: σε νέο ταχυδρομικό πρακτορείο περίπου 30 μέτρα μακριά, στην οδό Λαυράγκα 3. Σέρβια Κοζάνης : στο νέο πρακτορείο της περιοχής σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, στην οδό Αγίου Γεωργίου 10.

: στο νέο πρακτορείο της περιοχής σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, στην οδό Αγίου Γεωργίου 10. Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας : στο ήδη υπάρχον ταχυδρομικό πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση περίπου 1,4 χιλιομέτρων.

: στο ήδη υπάρχον ταχυδρομικό πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση περίπου 1,4 χιλιομέτρων. Γύθειο Λακωνίας: στο νέο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier, περίπου 100 μέτρα από το σημερινό κατάστημα, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 10.

Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, τα νέα πρακτορεία θα παρέχουν όλες τις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες θυρίδας, όπως: πληρωμή συντάξεων, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων, αποστολή και παραλαβή αλληλογραφίας και δεμάτων

Οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank θα πραγματοποιούνται μέσω του υπάρχοντος τραπεζικού δικτύου, των ΑΤΜ κάθε περιοχής αλλά και άλλων σημείων εξυπηρέτησης.

Η διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων, καθώς και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών, θα συνεχιστούν κανονικά χωρίς αλλαγές στη συχνότητα των επισκέψεων.

Παράλληλα, η διοίκηση των ΕΛΤΑ επισημαίνει ότι το μόνιμο προσωπικό διατηρεί πλήρως τις θέσεις εργασίας του, με μετακινήσεις σε άλλα καταστήματα εντός του ίδιου νομού στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης.

