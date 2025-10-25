Λάκης Παπαδόπουλος για Διονύση Σαββόπουλο: «Κυρίευσε τους ανθρώπους που είναι γύρω από τη μουσική»

Ο Λάκης Παπαδόπουλος μίλησε για το έργο, την προσωπικότητα και την ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία του Διονύση Σαββόπουλου, επισημαίνοντας ότι το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο για τις μελλοντικές γενιές.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, με αφορμή τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Λάκης Παπαδόπουλος είπε ότι: «Έχει αφήσει μεγάλο έργο».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Λάκης Παπαδόπουλος για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Είναι πρώτα από όλα είναι σαν προσωπικότητα, στο ξεκίνημά του εδώ στην Ελλάδα την λιμνάζουσα, πρέπει να είχες θάρρος μεγάλο να φύγεις από το σπίτι σου, θράσος μεγάλο να πολεμήσεις μόνος σου και και χωρίς φόβο και χωρίς να έχεις, όπως άκουσα και προηγουμένως, τα προτερήματα μιας καλής φωνής, μιας πρώτης εμφάνισης καταπληκτικού ζεν πρεμιέ, τα κατάφερε και μας έγινε παράδειγμα ο Διονύσης και κυρίευσε, τουλάχιστον τους ανθρώπους που είναι γύρω από τη μουσική. Τον αγκαλιάσαμε, τον αγαπήσαμε και βέβαια ναι μεν ο καθένας μας έχει επιρροές, αλλά δεν έχει σημασία και ούτε κοιτάζουμε εμείς που αγαπάμε τη μουσική του, τη ζωή του, ξέρω΄ γω, μπορεί να έχω ακούσει τα χειρότερα για τον Τζον Λένον, αλλά τα παραβλέπω διότι αυτός μου έφτιαξε καλύτερη τη ζωή. ο Τζον Λένον», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Παπαδόπουλος.