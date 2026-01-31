Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός για 4 περιφέρειες - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν στις προγνώσεις τους για την κακοκαιρία ότι οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν σε κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους.

Η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο της, εξηγεί ότι η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια περίπου 24-36 ωρών, με σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη κορεσμένο έδαφος από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Κακοκαιρία: «Κόκκινος συναγερμός» για 4 περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο.

Σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να εξετάσει τα αναμενόμενα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους αλλά και χιόνια, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) τις εξής περιοχές: