Καιρός με βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες: Εκτιμήσεις για τα πρώτα χιόνια

Ο καιρός άλλαξε, η θερμοκρασία σημείωσε πτώση και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, σημειώθηκαν οι πρώτες αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Το κλίμα αναμένεται να παραμείνει ίδιο και τις επόμενες ημέρες, οπότε και αναμένοντα τα πρώτα χιόνια, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Στον προσωπικό του ιστότοπο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναφέρει ότι την Παρασκευή αναμένονται παροδικές χιονοπτώσεις στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Στη δική του πρόγνωση, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε για πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. «Ο καιρός θα συμβαδίσει με το ημερολόγιο. Η κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι το Σαββατοκύριακο», τόνισε ο μετεωρολόγος του OPEN και επισήμανε, ότι από Πέμπτη και Παρασκευή, «έρχεται ψυχρή αέρια μάζα και θα πέσει η θερμοκρασία, δεν αποκλείεται να πέσουν τα πρώτα χιόνια στις βουνοκορφές».

Πιο αναλυτικά, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος γράφει στην ιστοσελίδα του: «Βαρομετρικό χαμηλό στη Ρουμανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την Αδριατική, κινείται ανατολικά. Με το πέρασμα του μετώπου, στην περιοχή μας θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι με ένταση, όμως, το πολύ 6 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), τοπικές βροχές -κατά κανόνα ασθενείς- θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μακεδονία και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι τη νύχτα και νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας η ψύχρα θα είναι αισθητή».

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Ο καιρός από Τετάρτη 1η έως Παρασκευή 3η Οκτωβρίου, θα είναι βροχερός με γενικά, έντονα φαινόμενα.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος γράφει:

«Την Τετάρτη (1/10), τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα και την Α. Πελοπόννησο. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη (2/10), ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Δ. Ελλάδα και σταδιακά σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Παρασκευή (3/10), στη Β-ΒΑ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αλλά το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της κεντροβόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα θα πνέουν ΒΑ έως ΒΔ 6 με 7 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα Δ-ΝΔ με την ίδια περίπου ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση».