Τσατραφύλλιας: «Εν αναμονή 48ωρης πανελλαδικής κακοκαιρίας τύπου Π»

Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα, φέρνοντας μαζί έντονα φαινόμενα, ακόμη και χιόνια.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα ανάρτησή του στα social media, το πρωί της Τρίτης, προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση του καιρού από την Πέμπτη, κάνοντας συγκεκριμένα λόγο για «κακοκαιρία τύπου Π».

Στη συνέχεια, εξηγεί πως η κακοκαιρία αυτή μέχρι την Παρασκευή θα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μαζί της ισχυρά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και χιόνια.

Παράλληλα στην ανάρτησή του, επισημαίνει πως ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, μέχρι 8 βαθμούς.

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Συγκεκριμένα αναμένονται: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π). Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα. Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα», συνεχίζει.

«Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!», καταλήγει.