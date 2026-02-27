Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Η στιγμή που ο 85χρονος απειλεί μαθητές με αεροβόλο - «Με σημάδευε και με έβριζε»

Οι περιγραφές μαθητών του σχολείου για την επίθεση από τον ηλικιωμένο

Εις βάρος του 85χρονου που κατηγορείται ότι απείλησε μαθητές με όπλο σε περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε μαθητές γυμνασίου μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στην οδό Κουμουνδούρου 36.

Πληροφορίες της ΕΛΑΣ αναφέρουν, ότι περίπου στις 12:10 παρέα μαθητών ήλθε σε λεκτική αντιπαράθεση με περιοίκο της περιοχής. Ο άνδρας βγήκε από την οικία του και φέρεται να απείλησε τα παιδιά, επιδεικνύοντας αεροβόλο όπλο.

Το περιστατικό κατήγγειλε η διευθύντρια του σχολείου με την κινητοποίηση της αστυνομίας να είναι άμεση. Ο 85χρονος προσήχθη, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, όπου και εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα τύπου φλόμπερ καθώς και μία ρέπλικα όπλου.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Το βίντεο ντοκουμέντο και οι περιγραφές μαθητών

Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα κινητού, δείχνει τον άνδρα να βγάζει το όπλο από τη θήκη και να καβγαδίζει με τα παιδιά. «Με σημάδεψε και με έβριζε πολύ χυδαία, έτρεχαν τα παιδιά από τον φόβο τους», είπε ένας μαθητής στον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του σταθμού το σχολείο τελεί υπό κατάληψη λόγω της επετείου των Τεμπών και ο 85χρονος φέρεται να κατηγόρησε τα παιδιά, πως τον ενοχλούσαν από τη φασαρία που έκαναν.

Άλλος μαθητής του σχολείου περιέγραψε στο Action24 όσα συνέβησαν. «Καθόμουν στις κερκίδες και κάποια στιγμή άκουσα παιδιά να φωνάζουν “έχει όπλο πίσω”. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, γιατί νόμιζα ότι μιλούσαν για κάτι που γινόταν πίσω από το σχολείο. Γυρίζω και βλέπω τον ηλικιωμένο με το όπλο και αρχίζω να τρέχω. Μετά το έμαθαν οι δάσκαλοι και η καθηγήτρια και φώναξαν την αστυνομία. Το κουνούσε και φώναζε “γιατί κάνετε φασαρία;”», ανέφερε.

Ο ανήλικος πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζουν τον συγκεκριμένο άνδρα και πως ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή μαζί του.

