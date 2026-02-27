Καταγγελία για δολιοφθορά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Ελέγχουν κι άλλα σημεία με αντίστοιχες φθορές

Αποκαταστάθηκε η τηλεδιοίκηση στη γραμμή του σιδηρόδρομου Πλατύ-Αιγίνιο, μετά την καταγγελία για δολιοφθορά, με τις εργασίες να συνεχίζονται και σήμερα ώστε να καλυφθούν εκ νέου τα καλώδια με τσιμέντο.

Η βλάβη που σημειώθηκε στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου οφείλεται σε ενέργεια δολιοφθοράς, όπως ανέφεραν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Οι άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια, χωρίς να τα πάρουν, προκαλώντας μπλακ άουτ στο σύστημα τηλεδιοίκησης για 10 χιλιόμετρα.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από τον προϊστάμενο Εφετών Θεσσαλονίκης και ήδη την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Καταγγελία για δολιοφθορά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Τι διαπιστώθηκε στο σημείο

Κλιμάκιο τεχνικών του ΟΣΕ που έφτασε άμεσα στο σημείο, εντόπισε πολλαπλές φθορές σε καλωδιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονταν πακτωμένες με τσιμέντο.

Οι δράστες έκοψαν τη λαμαρίνα, έσπασαν το τσιμέντο και στη συνέχεια κατέστρεψαν πέντε καλώδια σε περισσότερα από τρία σημεία, προκαλώντας διακοπή της φωτοσήμανσης στο τμήμα Πλατύ-Αιγίνιο.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, εξειδικευμένα συνεργεία εργάστηκαν εντατικά και, μετά τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, η τηλεδιοίκηση τέθηκε ξανά σε κανονική λειτουργία.

Παράλληλα, τεχνικοί του ΟΣΕ ελέγχουν εκτεταμένα τη γραμμή έως τη Λάρισα, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα σημεία με αντίστοιχες φθορές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έκανε λόγο για στοχευμένη δολιοφθορά, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία. Όπως ανέφερε, οι δράστες δεν αφαίρεσαν τα καλώδια, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι στόχος ήταν η πρόκληση κινδύνου και όχι η κλοπή.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, καθώς βρίσκεται εκτός οικισμού, ωστόσο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι υπαίτιοι θα εντοπιστούν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ