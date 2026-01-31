Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι το επόμενο 24ωρο

Επικαιροποιήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα τις επόμενες ώρες.

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα την Κυριακή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αναμένονται βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας.

Μάλιστα, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τέλος, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: