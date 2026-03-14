CNN: Η αποστασιοποίηση του Βανς από τον πόλεμο στο Ιράν γίνεται όλο και πιο εμφανής

Λίγες μόνο ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, ο αντιπρόεδρός του εμφανίστηκε σε δύο διαφορετικές εκπομπές για να εξυμνήσει την επιτυχία της αποστολής.

Ο Τζέι Ντι Βανς ήταν τόσο ενθουσιώδης που χρησιμοποίησε τη λέξη «απίστευτο» ή «απίστευτα» τέσσερις φορές σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση του Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο τον Ιανουάριο, ο Βανς μέσω ανάρτησης στο X υπερασπίστηκε τη νομιμότητα της επιχείρησης.

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, και ο Βανς δεν έχει ακόμη εκφράσει κάτι παρόμοιο. Αυτό συνεχίστηκε την Παρασκευή, όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε τι είχε συμβουλεύσει τον Τραμπ αρχικά και πιο πρόσφατα.

Ο Βανς έδωσε μια εκτενή απάντηση, αλλά απέφυγε να εκφράσει την προσωπική του άποψη για τον πόλεμο.

«Λυπάμαι που σας απογοητεύω, αλλά δεν πρόκειται να σας πω ακριβώς τι είπα σε εκείνη την αίθουσα... Εν μέρει επειδή δεν θέλω να πάω φυλακή, και εν μέρει επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μπορεί να μιλάει στους συμβούλους του χωρίς αυτοί να ανοίγουν το στόμα τους στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης», συνέχισε.

Η έλλειψη ισχυρής δημόσιας υποστήριξης από τον Βανς είναι εμφανής εδώ και αρκετό καιρό, αλλά γίνεται όλο και πιο έντονη.

Το CNN ανέφερε ότι ο Βανς αρχικά συμβούλεψε να μην ξεκινήσει ένας άλλος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά άλλαξε στάση όταν κατέστη σαφές ότι ο Τραμπ τάσσεται υπέρ της στρατιωτικής δράσης και υποστήριξε τον πρόεδρο να επιτεθεί γρήγορα και αποφασιστικά.

Οι αρχικές επιφυλάξεις του αντιπροέδρου συνάδουν με τα παλαιότερα σχόλιά του, στα οποία υπερασπιζόταν τις αρετές του μη-επεμβατισμού.

Τζέι Ντι Βανς: Τι υποστήριζε τα προηγούμενα χρόνια

Ως γερουσιαστής, το 2023 έγραψε ένα άρθρο γνώμης υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ήταν επιτυχημένος πρόεδρος σε μεγάλο βαθμό επειδή έμεινε μακριά από πολέμους.

Το 2024 είπε ότι πόλεμος με το Ιράν, συγκεκριμένα, δεν συμφέρει τις ΗΠΑ και θα ήταν «τεράστια σπατάλη πόρων». Προειδοποίησε για πόλεμο το 2020, όταν ο Τραμπ διέταξε τη δολοφονία ενός Ιρανού διοικητή.

Επιπλέον, ιδιωτικά μηνύματα από το λεγόμενο «Signal-gate» πέρυσι υποδήλωσαν ότι ήταν σκεπτικός απέναντι στις επιθέσεις του Τραμπ κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Ωστόσο, είναι αντιπρόεδρος του Τραμπ. Και για έναν πρόεδρο που συχνά απαιτεί τυφλή αφοσίωση από όσους τον περιβάλλουν, είναι αξιοσημείωτο να βλέπει κανείς τον Βανς να προσπαθεί να κρατήσει μια σχετική αυτονομία.

Οι επικριτές της κυβέρνησης θα δουν σε αυτό πολιτική στρατηγική - δηλαδή ότι ο Βανς προσπαθεί να προστατευτεί ενόψει της προεδρικής εκστρατείας του 2028. Όμως, η στάση του να μην εμπλέκεται ανοιχτά μπορεί επίσης να αποτελέσει πολιτικό μειονέκτημα.

Πλήρης αποστασιοποίηση

Με τον πόλεμο να συγκεντρώνει χαμηλά ποσοστά στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, ο Λευκός Οίκος έχει συχνά επισημάνει την ισχυρή υποστήριξη που απολαμβάνει από το κίνημα MAGA. Ωστόσο, ο δεύτερος πιο ισχυρός πολιτικός του MAGA στη χώρα δεν είναι διατεθειμένος να προσφέρει ούτε καν την πολιτική του υποστήριξη.

Ενώ ο Βανς έσπευσε να χρησιμοποιήσει το X για να υπερασπιστεί την κυβέρνηση μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες παραμένει πολύ σιωπηλός στα κοινωνικά μέσα. Στην πραγματικότητα, έχει δημοσιεύσει μόλις οκτώ φορές στον προσωπικό του λογαριασμό από την έναρξη του πολέμου. (Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο Βανς φαίνεται να έχει κάνει ένα βήμα πίσω στα κοινωνικά μέσα τους τελευταίους μήνες, ακόμη και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.)

Ενώ μερικές από τις αναρτήσεις στους προσωπικούς και επίσημους λογαριασμούς του αφορούν το Ιράν, αυτές αφορούν κυρίως στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν και την αναδημοσίευση σχολίων του Τραμπ και όχι του ίδιου. Δημοσίευσε επίσης μια συνέντευξη που έδωσε στο Fox News σχετικά με το Ιράν.

Αλλά ενώ το θέμα αυτής της συνέντευξης της 2ας Μαρτίου ήταν το Ιράν, ο Βανς απέφυγε σε μεγάλο βαθμό να εκφράσει τη γνώμη του για τον πόλεμο.

Με πληροφορίες από CNN

