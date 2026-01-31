Κολυδάς: Η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» την Αττική σε δύο φάσεις - Τα ξημερώματα η πρώτη

Σε δύο φάσεις αναμένεται να πλήξει την Αττική το επόμενο εικοσιτετράωρο η σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Όπως έχουν προειδοποιήσει ήδη οι μετεωρολόγοι αλλά και η ΕΜΥ με το έκτακτο δελτίο της, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Ήδη οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Θοδωρής Κολυδάς μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, εξήγησε αρχικά πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, και θα είναι έντονη αλλά σύντομη, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ και θα έχει μικρότερη διάρκεια.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Τέλος, όπως διευκρίνισε, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός για 4 περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο.

Σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να εξετάσει τα αναμενόμενα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους αλλά και χιόνια, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) τις εξής περιοχές: