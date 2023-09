Κακοκαιρία Daniel: Ξεπέρασε τα 600 mm το ύψος βροχής σήμερα στο Πήλιο- Δορυφορικές εικόνες

Ασταμάτητη συνεχίζει η κακοκαιρία Daniel πλήττοντας αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ χαρακτηριστική της δριμύτητας είναι η δορυφορική εικόνα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στη Ζαγορά Πηλίου.

Ξεπέρασε τα 600 mm το ύψος βροχής σήμερα στο Πήλιο από την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel, ενώ και στην υπόλοιπη Θεσσαλία σημειώθηκαν εξίσου πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός σταθμός της Ζαγοράς από την αρχή (00:00) έως το μεσημέρι (15:00) της Τρίτης 05/09, κατέγραψε 645 mm βροχής.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι κορυφές των νεφών, όπως τις κατέγραψε ο Ευρωπαϊκός Μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-10 στις 14:10 σήμερα το μεσημέρι.

Επίσης καταγράφονται τα πλήγματα από κεραυνούς στο τελευταίο 30λεπτο της δορυφορικής εικόνας, όπως κατέγραψε το δίκτυο ανίχνευσης κεραυνών ΖΕΥΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Σε πολλές περιπτώσεις οι κορυφές των νεφών έχουν ύψη που ξεπερνούν τα 12 χιλιόμετρα. Στην ίδια εικόνα φαίνονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το μεσημέρι της Τρίτης.

Για ένα ιστορικό πλημμυρικό γεγονός το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη μιλούν και άλλες παρόμοιες μετρήσεις.

