Κακοκαιρία Daniel- Βόλος: Αυτοκίνητα στη θάλασσα- Η γη «κατάπιε» λεωφορείο

Σαρώνει τη Θεσσαλία η κακοκαιρία Daniel, προκαλώντας καταστροφές στον Βόλο και το Πήλιο.

Η κακοκαιρία Daniel πλήττει την κεντρική Ελλάδα από τα ξημερώματα της Τρίτης με σοβαρά προβλήματα να σημειώνονται στη Μαγνησία όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, όταν τοίχος του σπιτιού του τον καταπλάκωσε, ενώ άλλος ένας αγνοείται καθώς τον παρέσυρε ρέμα.

Την ίδια ώρα τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από τα σοβαρά προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Daniel στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο από την ιστοσελίδα gegonota.news, όπου φαίνεται ο δρόμος να υποχωρεί λόγω των ορμητικών νερών από τον χείμαρρο Κραυσίδωνα, με αποτέλεσμα η γη να «καταπιεί» ένα λεωφορείο που ήταν παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου.

Ενώ τα προβλήματα από την κακοκαιρία Daniel στον Βόλο αυξάνονται, εικόνες καταστροφές έρχονται στο «φως» και από τα παράλια του νότιου Πηλίου, καθώς αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από ποτάμια που έχουν υπερχειλίσει.

Μάλιστα, όπως διακρίνεται σε βίντεο, τουλάχιστον 6-7 οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, με την ορμή του χειμάρρου να είναι ασταμάτητη, καθώς η βροχή πέφτει ασταμάτητα εδώ και αρκετές ώρες στη Μαγνησία. Επίσης, σε ανάρτηση που ανέβηκε στο Twitter φαίνεται αυτοκίνητο να έχει παρασυρθεί στη θάλασσα στην παραλία του Αγίου Γεωργίου στο Πήλιο.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB